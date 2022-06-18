В Одесской области силы украинской ПВО сбили две крылатые ракеты, выпущенные из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает местный горсовет.

"Ночью Одесщину враг атаковал крылатыми ракетами. Две ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были точно уничтожены в воздухе подразделением противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Ранее мы публиковали видео уничтожения дрейфующей мины возле побережья под Одессой.

А также местные власти сообщили, что подбитый ракетой "Гарпун" российский буксир "Спасатель Василий Бех" затонул.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.