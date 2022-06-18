В Сети появилось видео уничтожения дрейфующей мины возле побережья в Одесской области.

Соответствующие кадры публикует пресс-служба ВМС Украины.

Мина была уничтожена в воде на безопасном расстоянии от берега.

Ранее мы писали, что на одесском пляже мужчина погиб, подорвавшись на мине, когда приехал на отдых с семьей и полез в воду, чтобы проверить глубину и температуру.

Также "Страна" сообщала, что на пляжах Одессы полиция задерживает купающихся в море из-за повышенной минной опасности.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.