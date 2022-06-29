В Одессе и области, как и ранее в Киеве, запретили продажу и использование фейерверков, а также езду на автомобилях без глушителя на время военного положения.

Запрет вводится с пятницы, 30 июня. Об этом сообщил мэр Одессы Генадий Труханов у себя в Telegram.

"С 30 июня 2022 года запрещается на территории Одессы и Одесской области, использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса", - говорится в сообщении.

При этом регионе будет запрещено движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.

"Этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото-соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление", - говорится в сообщении.

Запрет будет действовать по меньшей мере до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Как писала "Страна", в Киеве усилят контроль за соблюдением тишины - под запретом оказалась пиротехника и громкая музыка.

Напомним, в Одессе во время воздушной тревоги "шутники" запустили салют у здания СБУ.

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