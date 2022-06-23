Киевсовет запретил продажу и запуск фейерверков в Киеве на период войны, и езду по городу на авто без глушителя. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя в Telegram.

Фейерверки в столице уже запрещали, "но видим, что не все ведут себя адекватно", - заявил Кличко.

"В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это обязана быть ответственность.

Первое решение предусматривает, что на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории города Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

Второе решение предусматривает запрет на движение столицей транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" (авто с такой системой издают вой наподобие реактивного двигателя - Ред.) и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины.

Напомним, 7 июня в Раду внесли законопроект о запрете продажи и использования салютов и фейерверков.

Это произошло после того, как на столичных Осокорках "шутники" запустили салют, испугав весь район.

Также мы писали о том, что Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине до 23 августа.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.