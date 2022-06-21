С 22 июня для частного транспорта закрывается Южный мост в Киеве. По нему смогут передвигаться только спецтранспорт аварийных служб, общественный транспорт, транзитные грузы и авто по спецпропускам.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Телеграм-канале.

Причины таких ограничений в КГГА не называют.

Отметим, что Южный мост - самый большой мост Киева и важное звено, связывающее левобережную и правобережную Украину.

При этом 19 июня в Киеве открыли для всех мосты Метро и Патона.

Ранее сообщалось, что в Киевской области станут проводить рейды для проверки соблюдения комендантского часа.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.