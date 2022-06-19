В Киеве с понедельника восстановят автомобильное движение по мосту Метро и Патона.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Таким образом для автосообщения между левым и правым берегами столицы будут работать все мосты: Дарницкий, Северный, Южный, Метро и Патона.

Об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно.

"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам скорой помощи, автомобилям полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом", - пишет Кличко.

Ранее в Киеве возобновили платную парковку. Нарушителей снова штрафуют, а машины эвакуируют.

Также мы рассказывали, как в Киеве переименуют станции метро: "Льва Толстого" станет "Василия Стуса", "Минская" - "Варшавской".

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.