В Киеве с понедельника откроют все автомобильные мосты между левым и правым берегами
В Киеве с понедельника восстановят автомобильное движение по мосту Метро и Патона.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Таким образом для автосообщения между левым и правым берегами столицы будут работать все мосты: Дарницкий, Северный, Южный, Метро и Патона.
Об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно.
"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам скорой помощи, автомобилям полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом", - пишет Кличко.
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Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.
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