Ученый совет киевской консерватории имени Чайковского отказался убирать из названия имя знаменитого русского композитора.

На заседании 16 июня единогласно проголосовали за обращение к Зеленскому и прочему руководству страны.

В нем идет речь "об опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом", а также высказана просьба "поддержать все меры для возвращения Украине композитора с украинскими корнями, для защиты его наследия от использования ее агрессором как инструмента разрушения украинской сущности".

Преподаватели консерватории напомнили, что отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а сам композитор относился к Украине "с неимоверной любовью". Также заявлялось, что Чайковский был основателем высшего музыкального образования в Украине и написал здесь много произведений.

"Воевать могут правительства и армии, культуры же никогда не могут воевать друг с другом. Они могут конкурировать или взаимообогащаться. Чайковский, как и Шекспир, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру", - заявил член набсовета консерватории Юрий Рыбчинский.

Также в консерватории предложили проводить международный конкурс Чайковского в Украине, отобрав это право у России.

Ранее мы писали, что станция киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" станет "Василия Стуса", а "Минская" – "Варшавской". В Киевском городском совете зарегистрирован проект решения о переименовании станций метро в соответствии с результатами опросов.

Кроме этого, украинка предлагает переименовать в Украине все улицы Пушкина в честь американского писателя Стивена Кинга, который выступил в поддержку нашего народа в войне с Россией.