В Киевской консерватории им. Чайковского отказываются убрать имя композитора из названия
Ученый совет киевской консерватории имени Чайковского отказался убирать из названия имя знаменитого русского композитора.
На заседании 16 июня единогласно проголосовали за обращение к Зеленскому и прочему руководству страны.
В нем идет речь "об опасности манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом", а также высказана просьба "поддержать все меры для возвращения Украине композитора с украинскими корнями, для защиты его наследия от использования ее агрессором как инструмента разрушения украинской сущности".
Преподаватели консерватории напомнили, что отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а сам композитор относился к Украине "с неимоверной любовью". Также заявлялось, что Чайковский был основателем высшего музыкального образования в Украине и написал здесь много произведений.
"Воевать могут правительства и армии, культуры же никогда не могут воевать друг с другом. Они могут конкурировать или взаимообогащаться. Чайковский, как и Шекспир, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру", - заявил член набсовета консерватории Юрий Рыбчинский.
Также в консерватории предложили проводить международный конкурс Чайковского в Украине, отобрав это право у России.
Ранее мы писали, что станция киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" станет "Василия Стуса", а "Минская" – "Варшавской". В Киевском городском совете зарегистрирован проект решения о переименовании станций метро в соответствии с результатами опросов.
Кроме этого, украинка предлагает переименовать в Украине все улицы Пушкина в честь американского писателя Стивена Кинга, который выступил в поддержку нашего народа в войне с Россией.