Появилось видео задержания мужчины, который устроил драку со стрельбой в центре Киева
Появилось видео вчерашнего инцидента на улице Шота Руставели в центре Киева. Мы уже писали, что там словесный конфликт между ранее незнакомыми мужчинами перерос в драку со стрельбой из травматического пистолета.
На видео видно, как стрелка задерживают правоохранители, вокруг суетится много зрителей, девушка задержанного кричит на пострадавшего, что "ты сам его п*здил", а пострадавший показывает на камеру ранение в живот от выстрелов.
По сведениям наших источников в МВД, задержанным оказался 28-летний киевлянин, владелец одной из частных фирм, занимающейся торговлей топливом.
По предварительной версии - это бытовой конфликт, вспыхнувший внезапно по малозначительному поводу между незнакомыми ранее людьми.
Ранее мы публиковали видео, как пьяный офицер Генштаба устроил стрельбу возле киевского ЖК из-за конфликта с охраной.
Также отметим, что в Украине за время войны стало меньше тяжких преступлений, но стало больше криминала с оружием и угоном авто.
Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.
"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.