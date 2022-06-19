Днем 18 июня на улице Шота Руставели в Печерском районе Киева между двумя мужчинами возник конфликт. Во время словесной перепалки один из участников ссоры выхватил пистолет и произвел четыре выстрела в оппонента.

После стрельбы мужчина попытался сбежать с места происшествия, однако был задержан сотрудниками патрульной полиции. По сведениям источников "Страны" в МВД, на месте события изъяли четыре стрелянных гильзы, а также пистолет у самого стрелка. Сейчас он задержан сотрудниками полиции.

Стрелком оказался 28-летний киевлянин, владелец одной из частных фирм, занимающейся торговлей топливом. Его оппонента с ранением головы госпитализировали в одну из местных больниц.

Предварительно известно, что стрельба велась из травматического пистолета резиновыми пулями, поэтому потерпевший и остался жив после ранения в область головы. Потерпевшему 20 лет, он тоже киевлянин.

В связи с инцидентом полиция завела уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины "Хулиганство с использованием оружия". Виновнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Сейчас полиция устанавливает, на каких основаниях стрелок получил травматическое оружие, а также причины конфликта, завершившегося стрельбой. По предварительной версии, это бытовой конфликт, вспыхнувший внезапно по малозначительному поводу между незнакомыми ранее людьми.

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