Мужчина с пистолетом спровоцировал панику в летнем лагере в штате Техас, открыв там стрельбу. В лагере в этот момент было около 250 детей. Об этом сообщает телеканал NBC.

Прибывшая на место ЧП полиция в перестрелке ранила мужчину, позднее - по дороге в госпиталь - он скончался. Дети, сотрудники лагеря или полицейские не пострадали, сообщил представитель местного офиса шерифа.

Известно, что вооруженный злоумышленник попал в здание через главный вход и смог пробиться к классным комнатам, где несколько раз выстрелил в запертую дверь.

Пока охранники отвлекали нападавшего, детей и сотрудников эвакуировали, а на место прибыли полицейские.

По данным аналитиков, с начала года в США были убиты 746 детей и подростков до 17 лет, 1882 ранены.

Ранее в США задержали военизированную группу, готовившую беспорядки на ЛГБТ-прайде в Айдахо.

Как писала "Страна", в Ювалде в конце мая 18-летний парень застрелил 18 детей и троих взрослых.

После этой трагедии американский актёр и продюсер Мэтью Макконахи с трибуны Белого дома рассказал, что трагедия в его родном городе должна привести к изменениям на пути достижения безопасности США.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.