"Нравилось причинять боль животным". Видео, как техасский стрелок держит пакет с мертвыми кошками и смеется
В сети появилось видео, на котором устроивший стрельбу в техасском Ювальде и убивший более 20 человек Сальвадор Рамос держит пакет с мертвыми кошками.
Видео публикует New York Post.
На видео 18-летний Рамос улыбается, держа пакет с пропитанными кровью как минимум двумя мертвыми кошками, сидя на пассажирском сиденье машины приятеля.
Ранее ходили слухи, что убийца был увлечен мертвыми кошками и угрожал похитить, убить и изнасиловать девушек , которые избегали его в интернете.
"Стрелок был известен тем, что причинял боль кошкам. Ему нравилось причинять боль животным. Мне сказали, что он убивал кошек и таскал с собой мешок с телами, чтобы посмеяться", — сказал приближенный к семье Рамоса.
Рамос был застрелен властями во вторник после убийства 19 детей и двух учителей в школе Увальде, штат Техас.
Полиция заявила, что он выстрелил своей бабушке в лицо и серьезно ранил ее, прежде чем поехать в школу и открыть огонь по детям.
Также в полиции Техаса заявили, что по ошибке отложили штурм школы, где засел стрелок.
А возмущенные родственники жертв расстрела в школе призвали Байдена "что-нибудь сделать".