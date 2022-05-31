В сети появилось видео, на котором устроивший стрельбу в техасском Ювальде и убивший более 20 человек Сальвадор Рамос держит пакет с мертвыми кошками.

Видео публикует New York Post.

На видео 18-летний Рамос улыбается, держа пакет с пропитанными кровью как минимум двумя мертвыми кошками, сидя на пассажирском сиденье машины приятеля.

Ранее ходили слухи, что убийца был увлечен мертвыми кошками и угрожал похитить, убить и изнасиловать девушек , которые избегали его в интернете.

"Стрелок был известен тем, что причинял боль кошкам. Ему нравилось причинять боль животным. Мне сказали, что он убивал кошек и таскал с собой мешок с телами, чтобы посмеяться", — сказал приближенный к семье Рамоса.

Рамос был застрелен властями во вторник после убийства 19 детей и двух учителей в школе Увальде, штат Техас.

Полиция заявила, что он выстрелил своей бабушке в лицо и серьезно ранил ее, прежде чем поехать в школу и открыть огонь по детям.

Также в полиции Техаса заявили, что по ошибке отложили штурм школы, где засел стрелок.

А возмущенные родственники жертв расстрела в школе призвали Байдена "что-нибудь сделать".