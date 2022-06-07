Американский актёр и продюсер Мэтью Макконахи с трибуны Белого дома рассказал, что трагедия в его родном городе Ювалде, где в конце мая 18-летний застрелил 18 детей и троих взрослых, должна привести к изменениям на пути достижения безопасности США.

Он призвал демократов и республиканцев "вознестись над разногласиями" и усилить контроль за оборотом оружия.

Фрагмент выступления актера в переводе на русский язык публикует издание "РИА Новости" в YouTube.

"Сделать потерю этих жизней значимой! Моя жена и я провели прошлую неделю с семьями в Ювальди, Техас, разделили истории, слёзы и воспоминания. Общей темой, независимо от гнева и смущения, печали, стало то, как этим семьям продолжить почитать смерти посредством поддержания мечтаний детей и учителей", - начал он своё обращение к публике.

Ранее в своих соцсетях актер заявил, что американское сообщество провалилось в попытке нести ответственность за данные ему права. "Нужно выдохнуть, извиниться и принять эту трагическую реальность как статус кво. Действительно, необходимо пристально посмотреть на себя и спросить: что нам ценно? Как справиться с проблемой? Какие маленькие жертвы принести сегодня ради здоровья, безопасности нации, государства, района завтра?" – написал он.

Случившееся он назвал бойней и выступил за ужесточение законов об обороте оружия.

Напомним, в стрельбе в начальной школе Ювальди подозревают 18-летнего ученика средней школы того же города - Сальвадора Рамоса. Он был застрелен властями. Полиция заявила, что он выстрелил своей бабушке в лицо и серьезно ранил ее, прежде чем поехать в школу и открыть огонь по детям.

Также в полиции Техаса заявили, что по ошибке отложили штурм школы, где засел стрелок.

А возмущенные родственники жертв расстрела в школе призвали президента США Джо Байдена "что-нибудь сделать".

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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