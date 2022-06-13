Полиция США задержала три десятка подозреваемых праворадикальных активистов, которые, как считают правоохранительные органы, готовили беспорядки на ЛГБТ-параде в штате Айдахо.

Об этом сообщает CNN.

Полицию вызвал человек, заметивший группу в городке Кёр-д'Ален людей, одетых в одежду в стиле милитари: брюки цвета хаки и синие рубашки. Они садились в грузовик. Правоохранители отреагировали на вызов. Две группы спецназа остановили автомобиль и арестовали 31 человека, предположительно связанных с белыми националистами и планировавших устроить беспорядки на ЛГБТ-мероприятии на минувших выходных.

По заявлению полиции, группа направлялась на прайд в городском парке Кёр-д'Ален. Мероприятие включало парад и выступления местных музыкантов, танцоров и дрэг-артистов.

На вопрос, что намеревались сделать задержанные, если бы их не перехватили, представитель полиции ответил, что не видел у молодчиков огнестрельное оружие. Вероятно, они просто хотели устроить беспорядки и вызвать страх. У группы нашли одну дымовую шашку, щиты и маски.

Все ее члены были не местными. Только двое из Айдахо, остальные из Техаса, Юты, Вашингтона, Колорадо и Алабамы. Самому младшему из них 20 лет, а самому старшему 40.

Почему они выбрали гуляния в Кёр-д'Ален из всех прайд-мероприятий в США, неясно. Возможно, они думали, что им удастся избежать ответственности в городке с населением около 56 000 человек.

По сообщению офиса шерифа округа Кутенай, мужчины были освобождены после внесения залога. Суд над ними состоится позже.

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