Появились подробности о новом пресс-секретаре Белого дома, которая с 15 мая заменит Джен Псаки, Карин Жан-Пьер.

Об этом пишет The Sun.

Карин Жан-Пьер 44 года. Она первая чернокожая женщина, которая займет этот пост. А также первая представительница ЛГБТ, возглавившая пресс-службу президента Соединенных Штатов.

Карин Жан-Пьер живет в браке с журналисткой CNN Сюзанной Мальво, пара воспитывает дочь. До прихода в политику Карин работала в неправительственной организации Moveon, которая выступает за аборты и права ЛГБТ.

Вместе с тем, она работала заместителем Псаки с января 2021 года. До этого Жан-Пьер была руководителем аппарата кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис во время президентской кампании США 2020 года

Напомним, в начале апреля стало известно, что Псаки планирует покинуть Белый дом этой весной ради работы на канале MSNBC.

Комментируя эти планы, она заявила, что после ухода из Белого дома первым делом будет отсыпаться и проводить время со своими детьми.

Кроме того, мы рассказывали, что семья Байденов за 2021 год заработала в 2,5 раза меньше, чем Камала Харрис и ее муж.