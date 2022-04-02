Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки не считает, что ее переговоры об уходе из Белого дома на телевидение мешают ей выполнять свои нынешние функции. Также она пошутила, что пока журналистам не удастся от нее избавиться.

Об этом она сказала на брифинге 1 апреля.

Ее попросили прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что приблизительно в мае она намерена уйти из Белого дома и перейти на работу на телеканал MSNBC.

"Ну, пока что вам еще не удастся от меня избавиться", - пошутила в ответ Псаки.

При этом она не стала однозначно подтверждать данные СМИ.

"Мне нечего подтвердить относительно длительности моей государственной службы, планов моей службы или каких-либо размышлений о будущих планах. Когда бы я ни покинула Белый дом, я могу вам пообещать, что первым делом буду отсыпаться и проводить время со своими детьми, которые для меня являются самой главной аудиторией", - добавила она.

Псаки также спросили, считает ли она этически приемлемым продолжать работу пресс-секретарем президента в условиях, когда она одновременно ведет переговоры о будущем трудоустройстве с одним из средств массовой информации, которое тоже работает в Белом доме.

"Я очень серьезно отношусь к этическим и юридическим требованиям при любых обсуждениях и изучении возможности будущего трудоустройства, как поступил бы на моем месте любой сотрудник Белого дома. И я даже предприняла шаги сверх этого, чтобы удостовериться в том, что нет никакого конфликта интересов", - ответила она. Пресс-секретарь также заверила, что относится одинаково ко всем журналистам, с которыми общается, и пытается "отвечать на вопросы от всех присутствующих".

"Страна" писала, что Псаки планирует покинуть Белый дом этой весной ради работы на канале MSNBC.

Осенью мы сообщали, что у Псаки выявили коронавирус.