США и Франция лучше всего из стран Большой семерки восстановили экономику после пандемии COVID-19.

Соответствующую инфографику опубликовал Белый дом.

Сравнивалось, как изменился ВВП крупнейших экономик мира в сравнении с доковидным 2019-м годом.

Хуже всего справились Германия, Британия, Япония и Италия. Они до сих пор не вышли на показатели 2019 года.

Лучше всего экономика росла у США и Франции.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире может усилиться распространение коронавируса из-за войны в Украине.

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