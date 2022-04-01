США и Франция быстрее всех из G7 восстановили экономику после пандемии. Инфографика
США и Франция лучше всего из стран Большой семерки восстановили экономику после пандемии COVID-19.
Соответствующую инфографику опубликовал Белый дом.
Сравнивалось, как изменился ВВП крупнейших экономик мира в сравнении с доковидным 2019-м годом.
Хуже всего справились Германия, Британия, Япония и Италия. Они до сих пор не вышли на показатели 2019 года.
Лучше всего экономика росла у США и Франции.
Ранее в ВОЗ заявили, что в мире может усилиться распространение коронавируса из-за войны в Украине.
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