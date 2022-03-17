Глава российского правительства Михаил Мишустин отменил все "антиковидные ограничения", связанные со въездом в страну. Однако это распространяется только на граждан Белоруссии, Украины, а также "ЛДНР".

Об этом в четверг, 17 марта, сообщает ТАСС.

Позже появилось сообщение, что с полуночи 18 марта снимаются отдельные ограничения на перемещение через границу РФ, введенные из-за COVID, для граждан "ЛНР", "ДНР", Украины и Белоруссии. Об этом сообщила ФСБ России.

Отметим, что Украина официально закрыла погранпереходы с Россией. Но большинство из них контролирует РФ и пропускает через них людей по обе стороны границы.

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