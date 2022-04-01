Джен Псаки планирует покинуть Белый дом этой весной ради работы на канале MSNBC.

Об этом сообщает Axios.

По словам источника Axios, близкого к теме, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ведет эксклюзивные переговоры с MSNBC о присоединении к сети после того, как она покинет Белый дом примерно в мае.

Уже несколько недель ходят слухи, что Псаки покинет Белый дом ради работы на телевидении. Сотрудники по связям с общественностью Белого дома часто договариваются о работе на телевидении после ухода из администрации, пишет издание.

По словам двух источников, знакомых с планами, Псаки провела тесные консультации с Белым домом по поводу своего ухода. Она тщательно подошла к этическим и юридическим аспектам своих планов.

Между тем, ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не будет принимать такие решения о военной помощи Украине, которые привели бы к прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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