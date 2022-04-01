Джен Псаки планирует покинуть Белый дом ради карьеры на телевидении
Джен Псаки планирует покинуть Белый дом этой весной ради работы на канале MSNBC.
Об этом сообщает Axios.
По словам источника Axios, близкого к теме, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ведет эксклюзивные переговоры с MSNBC о присоединении к сети после того, как она покинет Белый дом примерно в мае.
Уже несколько недель ходят слухи, что Псаки покинет Белый дом ради работы на телевидении. Сотрудники по связям с общественностью Белого дома часто договариваются о работе на телевидении после ухода из администрации, пишет издание.
По словам двух источников, знакомых с планами, Псаки провела тесные консультации с Белым домом по поводу своего ухода. Она тщательно подошла к этическим и юридическим аспектам своих планов.
Между тем, ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не будет принимать такие решения о военной помощи Украине, которые привели бы к прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.
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