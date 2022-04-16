Опубликованы заработки первых лиц США за 2021 год. Согласно данным, чета Байденов заработала меньше миллиона долларов, а вице-президент Камала Харрис и ее супруг - почти два миллиона.

Информацию приводит Телеграм-канал "РИА Новости: США".

"Джо Байден и его жена Джилл заработали на двоих 610,7 тысячи долларов в 2021 году. Из них на благотворительность они отдали 17,4 тысячи. Вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф за прошлый год заработали 1,65 миллиона. Общий объем их пожертвований составил около 22 тысяч долларов", - пишет канал.

Ранее "Страна" сообщала, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заработал за год больше, чем президент России, но в 15 раз меньше своей жены. За год пресс-секретарь президента РФ заработал 14,5 миллионов рублей (примерно 5,1 млн грн). А доход его супруги Татьяны Навки (в прошлом - известной фигуристки) составил 218,5 млн руб (77,6 млн грн).

Также мы рассказывали, что в январе текущего года пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров получил зарплату в два раза больше, чем сам Владимир Зеленский. За первый месяц 2022 года заработная Зеленского составила 28 тысяч гривен, главы Офиса президента Андрея Ермака - 39,5 тысяч гривен, а Никифорова - 63,5 тысяч гривен.