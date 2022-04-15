Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заработал за год больше, чем президент России, но в 15 раз меньше своей жены.

Об этом свидетельствуют декларации российских чиновников, опубликованные на сайте Кремля.

За год пресс-секретарь президента РФ заработал 14,5 миллионов рублей (примерно 5,1 млн грн). А доход его супруги Татьяны Навки (в прошлом - известная фигуристка) - 218,5 млн руб (77,6 млн грн)

Доход Путина за год составил всего 10,2 млн рублей (примерно 4,2 млн грн).

Согласно декларации, в собственности пресс-секретаря президента РФ находятся три квартиры площадью 111,7, 112,5 и 55,3 квадратных метра, три машины, среди которых два Mercedes Benz V250 и Kia Ceed, а также снегоболотоход Can-Am и половина права владения парковочным местом площадью 12,6 квадратных метра.

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