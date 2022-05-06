Президент США Джо Байден 5 мая объявил, что Карин Жан-Пьер назначена помощником президента и пресс-секретарем Белого дома. Карин сменит в должности пресс-секретаря Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая.

Об этом сообщается на сайте администрации США.

"Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома. Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации Байдена-Харрис от имени американского народа. Джилл и я знали и уважали Карин долгое время, и она будет сильным голосом, говорящим от меня и этой администрации", - сказал Байден.

По поводу Джен Псаки он заявил, что она установила стандарты приличия, уважения и благопристойности во время брифингов в Белом доме. Он поблагодарил ее за то, что она "подняла планку, прямо и правдиво общалась с американцами и при этом сохраняла чувство юмора".

Белый дом также объявил о возвращении Аниты Данн в качестве старшего советника и помощника президента. Данн снова присоединяется к персоналу Белого дома и будет помогать в продвижении политики президента в области коммуникаций.

Карин Жан-Пьер в настоящее время является первым заместителем пресс-секретаря и заместителем помощника президента. Карин - давний советник Байдена, занимала руководящие должности в области связи и политики в его администрации и в администрации Обамы.

Как писала "Страна", в начале апреля стало известно, что Псаки планирует покинуть Белый дом этой весной ради работы на канале MSNBC.

Комментируя эти планы, она заявила, что после ухода из Белого дома первым делом будет отсыпаться и проводить время со своими детьми.