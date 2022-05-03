Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует поездку на Украину.

Об этом заявила на брифинге 2 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"И я знаю, что президент хотел бы посетить Украину, но в настоящее время таких планов в работе нет", - сказала спикер администрации.

Псаки добавила, что президент США сохраняет поддержку политики открытых дверей НАТО и идеи включения в альянс Финляндии, несмотря на события вокруг Украины.

Также, по словам Псаки, Штаты согласны с Россией, что в ядерной войне победителей не бывает. Кроме того, Байден по-прежнему не намерен отправлять войска в Украину.

Как писала "Страна", власти Украины зазывают Байдена в Киев довольно давно - еще до начала войны. Так, телеканал CNN сообщал о том, что во время состоявшегося 13 февраля телефонного разговора Владимир Зеленский пригласил Байдена приехать в Киев "как можно скорее".

Однако в Белом доме на это ответили, что пока не могут ответить на приглашение Зеленского Байдену приехать в Киев.