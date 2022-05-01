Президент США Джо Байден после шестилетнего перерыва возобновил традицию выступлений на ужине корреспондентов Белого дома.

Соответствующее видео опубликовано "РИА-Новости".

Президент США много шутил, в том числе над своими низкими рейтингами.

"Особая благодарность тем 42% из вас, которые действительно аплодировали", - сказал Байден.

Традиция выступать на ужинах, которые устраивает ассоциация прессы, зародилась еще в 1924 году при Калвине Кулидже.

"Я тогда только избрался в сенат. Помню, как сказал ему: "Просто будь собой, выйди туда и говори от сердца", - пошутил президент США.

Ранее мы писали, что Джо Байден снова не смог выговорить чужую фамилию и пошутил насчет своей.

Также "Страна" сообщала, что Байдену показали механическую собаку Boston Dynamics, которую он натравил на журналистов.

Кроме того, мы информировали, что президент США после публичного выступления попытался пожать руку пустоте. Американский лидер выступал в сельскохозяйственной академии Северной Каролины. По завершению своей речи он решил пожать кому-то руку, однако рядом с ним никого не оказалось. Байден повернулся боком к трибуне, кашлянул в руку, пожал руку невидимому человеку, а потом пошел к политикам.