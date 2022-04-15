Президент США Джо Байден посетил комплекс инженерных исследований и инноваций в Сельскохозяйственном и техническом государственном университете Северной Каролины в Гринсборо. Там ему продемонстрировали робота-собаку Спот (Spot) от Boston Dynamics. Глава Белого дома тут же попробовал натравить устройство на журналистов.

Видеозапись мероприятия, состоявшегося 14 апреля. появилась на Ютубе.

Робот Спот бродил по комнате, а президент стоял и смотрел на него.



"Впечатляет", - коротко сказал Байден, выслушав рассказ инженеров о программе робототехники.

"Работа, которую вы делаете, важна", - добавил он. После чего повернулся к роботу и пошутил: "Спот, вот что я тебе скажу, будь вежлив со мной на выходе. Ладно? И я хочу, чтобы ты обратил внимание на пару представителей прессы". В последнем предложении Байден имел в виду сотрудников СМИ, путешествующих с ним во время тура.

"Он вам поклонился", - заметил один из инженеров, указывая на позу робота.

"Моя мама говорил так: "Никогда не кланяйся, никогда не сгибайся, никогда не становись на колени, никогда не уступай", - заметил в ответ Байден.

Робот-собака Спот предназначен для коммерческого и промышленного использования: для автоматического сбора данных, перевозки грузов, осмотра опасной местности и других задач. Boston Dynamics продает таких роботов в комплекте с двумя аккумуляторами, планшетом для управления, зарядным устройством и программным обеспечением.

Ранее "Страна" рассказывала, как Байден назвал журналиста Fox News "тупым сукиным сыном".

Также мы сообщали, что роботы Boston Dynamics успешно трудоустроились вместо людей в разных отраслях.