Бывший президент США Барак Обама, занимавший эту должность с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года, впервые за последние несколько лет появился в Белом доме.

В связи с визитом предшественника нынешний глава американской администрации пошутил, заявив, что его зовут Джо Байден и он вице-президент у Обамы.

Ранее американские журналисты сообщали, что экс-президент впервые с 2017 года вернется в Белый дом в составе "группы поддержки" действующего президента, чтобы помочь восстановить авторитет его администрации. Последнюю все громче обвиняют в рекордно высокой инфляции, вялом восстановлении экономики, а также участии в развитии украинского кризиса.

Многие жители США крайне негативно отнеслись к возобновлению политической активности Обамы.

"Обама реально утверждает, что его закон якобы о доступном здравоохранении оказал положительное влияние? Вы издеваетесь? Он не сделал ничего, кроме как взвинтил рыночные цены до небес", "Благодаря Обаме моя страховка выросла с $35 в месяц до нынешних $629 в месяц и $7000 вычета. Спасибо Obamacare!", "Благодаря Обаме стоимость моей медицинской страховки теперь в три раза больше", - пишут американцы в соцсетях.

Между тем Байден во всех внутренних проблемах США винит президента РФ Владимира Путина.

Из-за роста цен популярность Байдена в стране резко падает: согласно соцопросам, сейчас он вряд ли выиграл бы выборы у Дональда Трампа.