В Кремле опровергли информацию о наличии списка украинцев, которые подлежат "уничтожению и отправке в лагеря" в случае вторжения в Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал это "выдумкой и фейком", передает РИА Новости.

"Вы понимаете, что это абсолютная "утка", что это ложь? Это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк", - заявил Песков.

Напомним, Соединенные Штаты сообщили Организации Объединенных Наций, что у них есть "достоверная информация", свидетельствующая о том, что Москва составляет списки украинцев, "которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации". В их числе, как утверждается в публикации - "активисты по борьбе с коррупцией" и представители ЛГБТ.

Как сообщалось, накануне в Кремле опровергли планы вторжения в Украину и заявили, что "Россия никогда ни на кого в истории не нападала".

Ранее "Страна" сообщала о том, что Песков оставил без комментариев вопрос о помощи России "ЛДНР".

Также мы сообщали, что в Кремле заявили, что Путин и Макрон ночью провели еще один телефонный разговор и обсудили Украину.