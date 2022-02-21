Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле, где ранее опровергли планы о "вторжении России", не комментируют возможность силовой помощи РФ Донбассу в случае обращения "правительства ЛНР и ДНР".

Об этом сообщает "ТАСС".

"Без комментариев", - так сказал Песков, ответив на соответствующий вопрос.

Кроме того, Песков добавил, что добавил, что отсутствие снижения напряжённости вызывает у Кремля серьёзную обеспокоенность.

"Ситуация действительно чрезвычайно напряженная, и пока мы не видим признаков снижения уровня напряженности. Все интенсивнее становятся провокации, обстрелы, конечно, это вызывает очень глубокую обеспокоенность", - сказал он.

Ранее мы писали, что в "ЛДНР" продолжается объявленная 19 февраля всеобщая мобилизация.

Кроме этого, по данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), уже более 40 тысяч беженцев с Донбасса прибыли в Россию. Сейчас они практический все размещены в Ростовской области, однако около двух тысяч человек отправились в Воронежскую и Курскую области — по словам Чуприяна, ночью ушли три поезда.

Что происходит в последние дни на Донбассе, рассказывала Олеся Медведева в выпуске блога "Ясно. Понятно".