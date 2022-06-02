В США - очередное массовое убийство. Оно произошло в больнице города Талса, штат Оклахома. Стрелок напал на медицинский центр, четыре человека погибли. Полиция заявила, что нападение не было случайным, но отказалась сообщить дополнительные подробности.

Об инциденте сообщил местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию.

"Это был не человек, который просто решил найти больницу, полную случайных людей. Он сознательно сделал выбор, чтобы прийти сюда, и его действия были преднамеренными", - сказал капитан полиции Ричард Меуленберг журналистам на месте происшествия.

По данным полиции, напавший на больницу мужчина 35-40 лет был вооружен винтовкой и пистолетом. После расстрела посетителей он покончил с собой.

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