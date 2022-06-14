Менее месяца спустя после очередного массового расстрела в американской школе губернатор штата Огайо республиканец Майк Девайн подписал закон, по которому учителя и другие работники учебных заведений смогут быстрее получать разрешение на ношение оружия.

Об этом сообщает газета The Columbus Dispatch.

До принятия документа, чтобы получить оружие, учителям, директорам и другим сотрудникам школ Огайо нужно было проходить обучение по обращению с ним примерно в течение 700 часов.

Осенью, с начала нового учебного года, для получения оружия учителям нужно будет пройти всего 24 часа подготовки, в том числе четыре часа на рассмотрение сценариев использования оружия и около 20 часов на обучение. В рамках обучения будут рассматривать случаи стрельбы в школах и оказание первой помощи пострадавшим.

"То, что сделала законодательная власть, что сделал я, подписав его (закон - Ред.), дает школам возможность в конкретных обстоятельствах принять наилучшее решение, которое они могут, применяя наилучшую информацию, которая есть у них в распоряжении", - сказал губернатор.

Как писала "Страна", на днях палата представителей конгресса США проголосовала за повышение минимального возраста с 18 до 21 года для приобретения огнестрельного оружия. Также конгрессмены одобрили запрет на продажу магазинов увеличенной емкости.

После этого Джо Байден поддержал изменения в правилах владения оружием в США.