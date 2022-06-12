Президент США Джо Байден поддержал новую инициативу сенаторов по изменению правил владения оружием.

В 2022 году Белый дом для преодоления "эпидемии вооруженного насилия" обязал продавцов оружия проверять наличие сейфов у желающих его купить, запретил наборы для самостоятельного сбора пистолетов, а оружие - без серийных номеров.

Теперь группа сенаторов от обеих партий предлагает рамочное соглашение, где, среди прочего, будет предусмотрена возможность для полиции или граждан заявить в суд требование о "красном флаге" - запрете владеть оружием для лиц, которые считаются опасными.

К проверке желающих купить оружие в возрасте от 18 до 21 года добавят исследование психического здоровья и запрос о судимости. Сенаторы и сам президент США убеждены, что новые меры помогут защитить детей, обезопасить школы и сократить угрозу насилия по всей стране.

С начала года, по данным аналитиков, в результате применения огнестрельного оружия в США погибли около 20 тысяч человек, а также в стране произошло 260 инцидентов, которые квалифицированы как массовая стрельба.

Напомним, Палата представителей одобрила повышение возраста для покупки огнестрельного оружия в США.

Также мы писали, что в конце мая президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к американской конституции, гарантирующая право граждан на хранение и ношение оружия, не является абсолютной.