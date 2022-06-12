Появились видео и подробности инцидента с руководителем управления Генштаба ВСУ, который в пятницу устроил стрельбу в Киеве, о чем ранее сообщил министр обороны Алексей Резников.

Оказалось, что мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу в киевском жилом комплексе.

На видео с камер наблюдения видно, как возле входа в ЖК сотрудник Генштаба что-то эмоционально рассказывает трем охранникам, а потом нервно достает оружие и направляет его на ноги собеседнику. Тот спокойно отводит руку с пистолетом от своей ноги, а через несколько секунд неуверенно стоящий на ногах сотрудник Генштаба стреляет в сторону, даже особо не посмотрев, по чем он открывает огонь.

А на следующем видео он уже в наручниках лежит на земле.

Ранее Резников заявил, что сейчас для расследования инцидента создана комиссия во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. Проверяется вероятная угроза для жизни ребенка, в результате таких действий офицера.

На время расследования офицера-стрелка отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее "Страна" разбиралась, почему офицера ВСУ арестовали после интервью американской газете, в котором он рассказал о крайне тяжелом положении дел в украинской армии. В частности, в районе Северодонецка - Лисичанска.