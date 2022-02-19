В ночь на субботу, 19 февраля, на трассе во Львовской области 20-летний парень открыл огонь из пистолета по микроавтобусу, в котором на тот момент находились люди.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По информации силовиков, к ним обратился водитель микроавтобуса. Мужчина сообщил, что ночью в селе Наконечное его машину обстрелял неизвестный, когда тот остановился на трассе. В результате инцидента никто не пострадал, ходя у машины было повреждено боковое стекло.

Как выяснилось позже, стрелок на момент инцидента был пьян, а в транспорте находились жители Тернополя (шесть пассажиров и водитель).

Правоохранители уже задержали мужчину. По фату преступления открыто уголовное производство по статье "хулиганство" Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства стрельбы, а также причины случившегося.

Напомним, в Днепре в результате конфликта на дороге неизвестный мужчина прострелил палец женщине-водителю и скрылся с места происшествия на своем авто. Инцидент произошел во вторник, 15 февраля, около 16:30 на улице Марии Кюри в районе ТРЦ Neo Plaza.

Ранее "Страна" писала о том, что в столице поймали взрослого киевлянина, который из рогатки стрелял шариками по окнам здания Офиса президента.