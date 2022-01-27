Пограничники показали видео, как готовят снайперов к стрельбе в городских условиях. Снайпинг в городских условиях показали пограничные специалисты Мобильной бригады ДОЗОР.

Видео появилось на странице в Facebook Госпогранслужбы Украины.

Одним из приоритетных направлений подготовки в отряде специального назначения ДОЗОР является стрелковая подготовка, которая достигается постоянными тренингами с привлечением ведущих специалистов Украины и за рубежом.

На днях в Харьковской области при участии инструкторов спортивного стрелкового клуба "Альфа-Браво" прошел курс стрельбы из снайперских винтовок современных образцов в условиях городской застройки. Этот курс максимально адаптирован к сегодняшним вызовам и предназначен для снайперов и марксменов подразделений специального назначения СБУ, Госпогранслужбы, УГО, ВСУ и полиции.

"Важно поддерживать свои навыки и готовность к действиям. Такие курсы способствуют нашей подготовке. Нет двух одинаковых курсов на одну тему. Каждый раз узнаешь что-нибудь новое для себя", - отметил участник курса.

Отметим, что снайперские винтовки H-S Precision Pro Series 2000 HTR и UAR10, применявшиеся во время тренинга, полностью соответствуют стандартам НАТО.

Напомним ранее мы писали, что украинские пограничники показали видео, как сами делают колючую проволоку.

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