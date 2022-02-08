В Киеве мужчина выстрелил в ногу строителю из квартиры этажом выше из-за того, что его квартиру якобы затопили. В результате строитель оказался в больнице, а стрелявшего задержала полиция.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы в своем Facebook.

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. 27-летний местный житель пришел в квартиру этажом выше, где проводились ремонтные работы и заявил, что его затопили. В результате между ним и строителем возник конфликт.

"Мужчина пришел в квартиру и сообщил, что рабочие, проводившие ремонтные работы, якобы затопили его дом. Они пропустили его в дом, чтобы он убедился, что все хорошо. Впрочем, через несколько минут сосед вернулся и захотел еще раз зайти. Один из работников не пустил его, поэтому нарушитель выстрелил ему в ногу. Потерпевшего госпитализировали, а мужчину за хулиганские действия задержали на месте происшествия", - рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Антон Жидовцев.

По факту открыто дело по статье о хулиганстве. Стрелку сообщили о подозрении и теперь ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Германии студент открыл стрельбу в университете, ранил нескольких человек и застрелился.

Также сообщалось, что в колледже Черкасской области двое студентов планировали устроить массовую стрельбу. У них изъяли оружие