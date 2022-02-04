Столичный Шевченковский районный суд избрал меру пресечения задержанным за стрельбу в Киеве 2 февраля возле обменника криптовалют. На время досудебного расследования трое подозреваемых будут находиться под стражей с правом внесения залога. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщила в Фейсбуке полиция Киева.

В полиции напомнили, что стрельба произошла на улице Владимирской в ​​Шевченковском районе столицы. Тогда за хулиганские действия возле помещения обменника 25-летнего и 26-летнего киевлян, а также 28-летнего жителя Черкасс задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее "Страна" писала, что 2 февраля националисты спровоцировали охрану обменника, назвав людей "боевиками ДНР", после чего началась стрельба. При этом в конфликте самое активное участие принимал соратник Корчинского по фамилии Середюк.

После происшествия следователи начали уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры Киева 3 февраля задержанным сообщили о подозрении в хулиганских действиях.