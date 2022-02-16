В Днепре в результате конфликта на дороге неизвестный мужчина прострелил палец женщине-водителю и скрылся с места происшествия на своем авто. Инцидент произошел во вторник, 15 февраля, около 16:30 на улице Марии Кюри в районе ТРЦ Neo Plaza, передает "Днепр оперативный".

По предварительным данным, разгневанный неизвестный мужчина открыл огонь по автомобилю KIA , которым управляла женщина. Причиной конфликта стало отсутствие взаимной вежливости на дороге. Сразу после совершения нескольких выстрелов, нападавший поспешил скрыться. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.

В результате нападения пострадала водитель автомобиля KIA. У нее прострелен палец на левой руке. В сети опубликовано фото автомобиля злоумышленника.

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