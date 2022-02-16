На Закарпатье полиция разыскивает двоих мужчин, которые в ночь на среду, 16 февраля, совершили побег из изолятора временного содержания. Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в 03:00. Оба беглеца - жители города Виноградово (Закарпатская область). Речь идет о 29-летних Владиславе Танчинце и Анатолии Спирове.

Для осуществления побега злоумышленники напали на конвоира и дежурного. После этого они успешно скрылись в неизвестном направлении.

На поиски беглецов ориентированы все наряды полиции региона, также к розыску подключили оперативные подразделения.

Полиция просит граждан, которым известно место нахождения фигурантов, немедленно сообщить об этом на линию "102".

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