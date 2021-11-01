В Колумбии 21-летнюю Instagram-модель сочли организатором побега из-под стражи ее матери, получившей тюремный срок за политическое преступление.

Об этом сообщает сайт Vice.

В 2019 году в Боготе к 15 годам тюремного заключения приговорили 38-летнего политика Аиду Мерлано Реболледо. Женщину, победившую на выборах и ставшую сенатором, заподозрили в нарушении правил проведения избирательной кампании, подтасовке голосов избирателей, коррупции и незаконном владении оружием. Вскоре ее обвинили и заключили в тюрьму. Но всего через две недели ей удалось сбежать.

Побег произошел в день, когда Мерлано Реболледо отправилась на прием к стоматологу в сопровождении тюремного охранника. Она вошла в кабинет врача, а ее сопровождающий остался ждать в коридоре. Затем дантист на какое-то время оставил осужденную одну, и она успела сбежать через окно. Спустившись вниз по веревке, колумбийка передала ее одному из удивленных прохожих, а затем села на мотоцикл, которым управлял неизвестный мужчина, надела шлем и скрылась из виду. Беглянку поймали в Венесуэле спустя три месяца.

В организации побега подозревается дочь Мерлано Реболледо — известная в Instagram модель Аида Виктория. В конце октября она предстала перед судом. Свое участие в организации преступления девушка отрицает.

Ранее "Страна" сообщала, что lочь эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, которая пыталась сбежать в 2018 году, принцесса Латифа записала видео, в котором называет себя "заложницей" отца и говорит, что не может выйти из виллы, которую охраняют 30 полицейских.

Также мы писали, что в Беларуси украинца за участие в протестах приговорили к 3 годам тюрьмы. МИД Украины призывает к освобождению. Белорусский суд объявил приговор украинцу Михаилу Ференцу за участие в акциях протеста. Мужчине дали три года тюрьмы, не учитывая семи месяцев, которые он уже провел в СИЗО.