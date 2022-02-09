Благодаря внимательности местного жителя сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали семерых нелегалов, которые пытались пересечь украино-румынскую границу.

Об этом сообщает в Facebook Государственная погранслужба Украины.

Местный житель сообщил пограничникам о нелегале, который двигался в сторону границы. Правоохранители прибыли в заданный район и задержали гражданина Индии недалеко от украино-румынской границы. Он скорее всего разведывал местность, ведь впоследствии охранники задержали еще семерых иностранцев.

У задержанных не было никаких документов. Пятеро "туристов" представились гражданами Индии, еще двое - Непала. Все мужчины приехали в Украину легально учиться и работать. В настоящее время все задержаны в пункте временного содержания. Дальнейшую их судьбу решит суд.

Ранее мы писали, что в Киевской области пограничники задержали сирийского гражданина, который является организатором перевозки нелегалов в страны ЕС через украинско-польскую границу в пределах Волынской области.

Также мы рассказали, что пограничники задержали двух палестинцев, которые едва не замерзли по пути в Украину. Двое истощенных палестинцев, спрятавшихся под полуприцепом грузовика, очень замерзли и не могли двигаться.