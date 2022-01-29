В Донецкой области в ходе обысков изъяли алкоголь на миллион гривен.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Государственная пограничная служба Украины.

В Константиновке Донецкой области 27 января пограничники совместно с Национальной полицией Украины и КОРД провели обыски и обнаружили около 3,7 тыс. литров контрафактного алкоголя, накладные и 100 тысяч гривен. Найденный товар и два грузовика, которые транспортировали контрафакт изъяла Нацполиция.

Общая сумма оценки 1 миллион гривен. Причастным грозит наказание по ст.204 УКУ и ст.199 УКУ.

Напомним ранее "Страна" писала, что в населенном пункте Кодыма в Одесской области в частном домовладении пограничники обнаружили нелегальную АЗС.

Также мы рассказали, что то в Хмельницкой области самолетом Ан-2 контрабандисты планировали перемещать через границу подакцизные товары. В 35 км от границы с Молдовой пограничники обнаружили трех украинцев и гражданина Молдовы. Они готовились переправить сигареты на списанном самолете АН-2. На месте происшествия обнаружены средства GPS навигации, бочки с горючим, фонари для освещения импровизированной взлетной полосы.