Пограничники сообщили, гражданам каких стран в прошлом году отказывали во въезде в Украину чаще всего
В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек.
Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Государственная пограничная служба Украины.
Во время мероприятий пограничного контроля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в пропуске через границу около 46 тысяч человек, что почти вдвое больше чем в позапрошлом году. Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тысячи.
Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в предыдущем году, являлись карантинные ограничения и не подтверждение цели поездки в нашу страну. Причиной непропускания через границу для наших соотечественников стали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет выезда за пределы страны.
Следует отметить, что наибольшим количеством иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Причем их количество выросло почти в 2,5 раза и составило около 7 тысяч человек.
Также почти втрое возросло количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдовы (более 5300 человек). Кроме того, довольно часто украинским пограничникам приходилось отказывать в пересечении границы гражданам Индии (1435), а также Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Беларуси (765).
В то же время, как показывает статистика, значительно снизилось количество граждан Израиля, которые были не пропущены в Украину.
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