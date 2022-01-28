В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Государственная пограничная служба Украины.

Во время мероприятий пограничного контроля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в пропуске через границу около 46 тысяч человек, что почти вдвое больше чем в позапрошлом году. Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тысячи.

Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в предыдущем году, являлись карантинные ограничения и не подтверждение цели поездки в нашу страну. Причиной непропускания через границу для наших соотечественников стали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет выезда за пределы страны.

Следует отметить, что наибольшим количеством иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Причем их количество выросло почти в 2,5 раза и составило около 7 тысяч человек.

Также почти втрое возросло количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдовы (более 5300 человек). Кроме того, довольно часто украинским пограничникам приходилось отказывать в пересечении границы гражданам Индии (1435), а также Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Беларуси (765).

В то же время, как показывает статистика, значительно снизилось количество граждан Израиля, которые были не пропущены в Украину.

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