В Киевской области пограничники задержали сирийского гражданина, который является организатором перевозки нелегалов в страны ЕС через украинско-польскую границу в пределах Волынской области.

Об у себя на странице в Facebook сообщает Госпогранслужба Украины.

Пограничники задержали гражданина Сирии, главного организатора переправки нелегалов в страны ЕС через украинско-польскую границу. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и объявлено подозрение.

Задержание преступника оперативные сотрудники Госпогранслужбы проводили совместно с Национальной полицией Украины и при силовой поддержке Мобильный Подраздел ДОЗОР.

Ранее "Страна" писала, что на Закарпатье задержали пять студентов из Непала, что шли в Европу через горы и снега.

Также мы рассказали, что Пограничная служба Украины на Закарпатье в ночь с 14 на 15 января задержала троих иностранцев, которые пытались пересечь границу, надев белые медицинские защитные костюмы. Однако незамеченными они не остались и теперь им грозит суд.