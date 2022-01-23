Пограничники Мукачевского отряда в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками управления патрульной полиции задержали группу иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Военнослужащие отдела "Лужанка" совместно с оперативниками на окраине села Астей увидели четырех мужчин и женщину, которые двигались в сторону государственной границы. Все пять человек сообщили, что являются гражданами Непала.

Иностранцев в возрасте от 21 до 29 лет задержали и доставили в пограничное подразделение.

В ходе первоначального опроса выяснили, что в Украину нелегальные мигранты попали законно по студенческим приглашениям, однако в учебных аудиториях так и не появились.

Намереваясь попасть в одну из стран ЕС, стали искать пути незаконного пересечения украинско-венгерской границы.

На задержанных составили протоколы об админправонарушениях. Дело будет направлено в суд, который и даст оценку действиям иностранцев.

Пограничники проводят мероприятия по установлению вероятных организаторов незаконного путешествия непальцев.

Ранее "Страна" писала, как Пограничная служба Украины на Закарпатье в ночь с 14 на 15 января задержала троих иностранцев, которые пытались пересечь границу, надев белые медицинские защитные костюмы. Однако незамеченными они не остались и теперь им грозит суд.

Также мы сообщали, что пограничники харьковского отряда Государственной пограничной службы Украины задержали девятерых нелегалов на границе с Российской Федерацией. Как выяснилось, все они граждане Кубы и пробирались через территорию Украины транзитом.