Пограничная служба Украины на Закарпатье в ночь с 14 на 15 января задержала троих иностранцев, которые пытались пересечь границу, надев белые медицинские защитные костюмы. Однако незамеченными они не остались и теперь им грозит суд.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Чтобы оставаться незамеченными на заснеженной местности нелегалы надели защитные медицинские костюмы белого цвета. Однако сотрудники ГПСУ заметили троих нарушителей и задержали за 50 метров до границы.

Документов при себе задержанные не имели и сначала назвались гражданами Сирии. однако позже пограничники установили, что один из задержанных является гражданином Египта.

Кроме того, оказалось, что всех троих сотрудники госслужб задерживают уже не в первый раз. Пограничники выясняют круг лиц, вероятно причастных к организации незаконного пересечения границы иностранцами.

Сами нелегальные путешественники в белых халатах уже уведомлены о составленных протоколах об админправонарушениях на них. Дела будут направлены в суд, который и даст правовую оценку их действиям.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пограничники харьковского отряда Государственной пограничной службы Украины задержали девятерых нелегалов на границе с Российской Федерацией. Как выяснилось, все они граждане Кубы и пробирались через территорию Украины транзитом.