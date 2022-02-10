Полиция задержала одного из нападавших на помощника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили, которого четверо неизвестных избили на улице в понедельник, 7 февраля. Об этом сообщает МВД Украины.

"Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали. 34-летнему иностранцу объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Розыск его подельников продолжается", - говорится в сообщении правоохранителей.

Как сообщалось, на Адеишвили напали когда он шел смотреть квартиру, которую собирался арендовать.

Напомним, Зураб Адеишвили - ближайший соратник Михаила Саакашвили. Был генпрокурором Грузии, возглавлял министерство юстиции.

После отставки против него было возбуждено несколько уголовных дел. Подозревается в организации и личном участии в пытках.

Грузия обратилась в Интерпол с просьбой объявить Адеишвили в международный розыск. В ноябре 2013 года обращение было удовлетворено и он был включён в так называемый "красный циркуляр". В апреле 2015 года Интерпол прекратил его розыск. На обращение правительства Грузии о его экстрадиции Украина ответила отказом.

"Страна" рассказывала о том, кто такой Адеишвили и какие преступления за ним числятся.

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