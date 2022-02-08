"Страна" узнала подробности о вчерашнем избиении в центре Киева советника генпрокурора Ирины Венедиктовой и бывшего генпрокурора Грузии, близкого соратника Саакашвили Зураба Адеишвили.

Как рассказали нам источники в правоохранительных органах, на Адеишвили напали когда он шел смотреть квартиру, которую собирался арендовать.

Потерпевший как раз осматривал фасад дома, где хотел снять жильё, когда мимо него прошли трое парней, один из них был с рюкзаком.

Минуя Адеишвили, они как будто узнали его, вернулись, и один из них отвесил советнику Венедиктовой пинок. После него Адеишвили быстро побежал вниз по улице, но нападающие его настигли и снова отвесили пинки.

Во время бега Адеишвили споткнулся, упал и содрал руки. После чего нападавшие еще раз его пнули и ушли восвояси.

В результате падения Адеишвили получил легкие ссадины ладоней и разбил очки. Однако в больницу все равно поехал. Учитывая статусность потерпевшего, на место происшествия сразу прибыли его земляки, которые трудятся в Офисе генпрокурора на начальственных должностях и лично осмотрели место происшествия.

Заведено уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины - "Хулиганство, совершенное группой лиц".

Вчера в аэропортах Киева тщательно проверяли граждан Грузии на предмет причастности к этому преступлению и даже задерживали вылеты на Грузию, чтобы удостовериться не вылетели ли обидчики советника Венедиктовой за границу.

Напомним, что в Грузии соратник экс-президента Адеишвили обвиняется в ряде уголовных преступлений. В том числе и пытках. "Страна" рассказывала о том, кто такой Адеишвили и какие преступления за ним числятся.