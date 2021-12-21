В центре Москвы в ночь на 21 декабря был жестоко избит ногами по голове олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. Во время нападения он был со своей девушкой, чемпионкой Европы по керлингу Анной Сидоровой.

Об избиении сообщает ТАСС.

По данным СМИ, 32-летний Соловьев вступился за Сидорову, после чего был избит тремя неизвестными. Фигуристу нанесли многочисленные удары ногами по голове.

Во время нападения его подруга вызвала полицию. Правоохранители задержали троих нападавших на месте. А спортсмен доехал до полицейского участка, откуда его увезли в больницу.

Причины конфликта спортсмена с нападавшими пока неизвестны.

Сейчас Соловьев лежит в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

"Дима в тяжелом состоянии, в больнице. У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения... Он защищал свою жену, настоящий мужчина. Меня просто трясет от бешенства. Как это возможно? Как говорит супруга Дмитрия, один из этих негодяев занимается боевым видом спорта", - рассказала журналистам олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

По словам близких фигуриста, он в сознании, говорить может. И потрясен случившимся. Знакомые Соловьева охарактеризовали его как суперинтеллигентного, спокойного и воспитанного мужчину, который никогда в жизни не идет на конфликт.

Осенью пара отметила пятилетие отношений. Фото: instagram.com/curlme_anna

Судя по сториз в Инстаграме Сидоровой, накануне она вместе с возлюбленным проводила романтический вечер. Пара посмотрела в кинотеатре фильм "Матрица: Воскрешение", а затем отправилась в ресторан.

Соловьеву становился победителем (в 2014 году) и серебряным призером (в 2018-м) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Он также является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой. Вместе с ней он становился чемпионом Европы и семикратным чемпионом России.

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