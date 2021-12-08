Мать четверых детей набросилась с кулаками на гинеколога, которая отказалась прерывать беременность ее подруге. Инцидент произошел в Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на решение Никопольского городского районного суда.

По данным решения суда, конфликт произошел в Никопольской городской больницы №4 во время приема у гинеколога, куда пришла многодетная мать и ее знакомая.

После осмотра беременной врач-гинеколог отказалась делать ей аборт, сославшись на медицинские противопоказания.

Сопровождающая подругу мать четверых детей "обиделась" за подругу и начала избивать медработника. У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей затылочной области.

В суде дело рассматривалось без женщин. Сообщается, что виновница якобы раскаялась и признала свою вину. Женщину оштрафовали на 850 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что пациент заявил, что его избили пьяные врачи в киевской больнице, но врачи говорят, что это на них напали.

Также мы сообщали, что в Никополе избили 61-летнюю сотрудницу краеведческого музея за отказ вакцинироваться.