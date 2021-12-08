В столичной больнице №12 разгорается скандал. Пациент недавно написал заявление в полицию об избиении его медперсоналом учреждения. Однако врачи выставляют его нападавшим, а себя - жертвами.

53-летний киевлянин утверждает, что когда он в конце октября в этом медучреждении лечил пневмонию, то однажды ночью услышал странные звуки из ординаторской. Оттуда на все отделение громко играла музыка, а пьяные голоса пели песни. Пациент подошел к кабинету и попросил уменьшить звук, чтобы была возможность заснуть. Но на его просьбу отреагировали агрессивно: люди в белых халатах затащили его в ординаторскую и избили. Он оказался на полу с окровавленным лицом.

После инцидента на место прибыла полиция, мужчина подал заявление о побоях, правоохранители завели уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины - "причинение легких телесных повреждений".

Как мы узнали из собственных источников в МВД, потерпевший в беседе со следователем указал как на главного обидчика на одного из медиков, избивавшего его по голове. Им оказался кардиохирург с довольно мутной для врача репутацией. Со слов наших собеседников, этот врач уже не впервые имеет проблемы с законом.

Ранее его судили по упомянутой статье в Голосеевском суде - за избиение собственной жены. Однако от наказания ему удалось уйти с помощью адвокатских уловок: рассмотрение дела в суде настолько затянули, что на момент окончания судебного следствия прошли сроки привлечения к уголовной ответственности.

После инцидента с пациентом троих медиков, включая заведующего отделением, отстранили от работы на время служебного расследования. Однако по его результатам никого из участников конфликта из персонала больницы не уволили, а лишь дали выговор кардиохирургу и заведующему отделением, в котором пациент получил травмы.

Сейчас все участники потасовки снова допущены к врачебной практике. Полиция продолжает расследование, однако неофициально правоохранители говорят, что столкнулись с круговой порукой среди врачей. Никто из участников конфликта из числа медиков не желает сотрудничать и давать показания, они друг друга выгораживают. В один голос они заверяют, будто это не они, а агрессивный пациент накинулся на них без причины во время ужина.

Один из докторов даже обзавелся справкой, что у него после стычки с пациентом есть синяки.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве избили следователя, который вышел из дому, услышав крики на улице.

Также мы писали, что в столице "Муниципальная стража" избила парня, хотя никаких прав на это не имела.