Основатель российской музыкальной группы "25/17" Андрей Бледный (настоящее имя - Андрей Позднухов) рассказал о деталях нападения на себя в центре Москвы, в результате которого в музыканта несколько раз выстрелили.

Подробностями артист поделился в беседе с "Комсомольской правдой".

Как объяснил Бледный, конфликт спровоцировали трое молодых людей, когда он с тремя девушками выходил из "Макдональдса".

"Один из них стал стрелять. Вот и вся история. Что дальше - понятия не имею", - прокомментировал он.

Музыкант добавил, что не писал заявление в полицию, а сразу поехал в травмпункт, где ему зашили раны.

После того, как стрелявшего нашли, артиста пригласили в отделение полиции для дачи показаний и присутствия на очной ставке.

"Молодой человек поначалу называл себя антифашистом, но стал стрелять после того, как я сказал, что я еврей. Потом в отделе он уже называл себя националистом", - сказал Бледный, предположив, что тому "просто хотелось пострелять".

О нападении на Бледного стало известно 13 сентября. В полицию обратилась девушка, которая видела, как на Тверской улице стреляли в мужчину из травматического пистолета. Позже стрелявший - 18-летний Сергей Короленков - объяснил, что сделал это в целях самообороны.

Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом 49-летний мужчина с ножом напал на двоих сотрудников полиции, которые прибыли по вызову о семейной ссоре. Оба правоохранителя получили телесные повреждения.

Также мы рассказывали, как в Сарнах, Ровенской области, четверо парней напали на сотрудника полиции, а тот их расстрелял в ответ.